Stiri pe aceeasi tema

- Situatia economica va depinde, in principal, de evolutiile in planul sanatatii publice si de succesiunea acestora, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, in cadrul celei de 43-a reuniuni a Clubului Guvernatorilor din Zona Marii Negre, Balcani si Asia Centrala. Acesta precizeaza ca, pe termen…

- Pana astazi, 20 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.387 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.356 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1141 de persoane diagnosticate…

- Profesorul Alexandru Rafila a vorbit la Digi24 despre evoluția pe care o are graficul infectarilor cu coronavirus la nivel mondial. El a explicat ca evoluția arata ca odata cu apropierea sezonului cald in emisfera nordica scade numarul infectarilor acolo, o creștere alarmanta fiind remarcata in emisfera…

- Raed Arafat susține ca primele masuri de relaxare vor fi luate in Romania incepand cu luna mai, astfel incat situația sa nu degenereze, iar sistemul sanitar sa nu fie copleșit de pandemia de coronavirus (COVID-19).

- Premierul Ludovic Orban s-a intalnit, vineri, la Guvern, cu presedintii PMP si USR, la Palatul Victoria. Executivul pregateste mai multe masuri, in perioada urmatoare si are nevoie de sustinere, in Parlament.PMP propune Pact national pentru SanatateLiderul PMP Eugen Tomac a scris, dupa discutii, ca…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in crestere puternica, dupa ce Rezerva Federala a SUA a dezvaluit un program fara precedent de achizitii de obligatiuni pentru a sustine economia americana si a limita consecintele economice ale coronavirusului, transmite Reuters. Indicele Dow Jones…

- În contextul în care din ce în ce mai multe companii au implementat procedura de munca la distanța (telemunca) pentru angajații lor, este de așteptat ca serviciile de comunicații electronice cele mai utilizate în aceste cazuri – respectiv serviciile de voce mobila și serviciile…

- Guvernul pregateste masuri importante in domeniul economic pentru a proteja deopotriva cetatenii si companiile. In acest sens, saptamana trecuta a fost constituit un grup de lucru privind impactul economic al epidemiei, care pregateste masuri necesare pentru domeniile afectate. Pana acum este evident…