- Masurile pe care Guvernul le va lua si probabil le va anunta saptamana viitoare vor trebui sa pastreze coeziunea sociala, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. „Dezechilibrul fiscal-bugetar al Romaniei este in mod categoric si recunoscut ca fiind principala problema…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Guvernul are vineri in dezbatere legea pentru modificarea și completarea legislației privind asistența sociala, a declarat premierul Marcel Ciolacu, in debutul reuniunii de la Palatul Victoria, precizand ca „noua lege vine cu schimbari majore” pentru sistemul de asistența…

- Cheltuielile nejustificate stau la baza problemelor cu bugetul, crede Gheorghe Ialomițianu. Fostul ministru de Finanțe este de parere ca masurile anunțate de guvern nu sunt suficiente, nu vor acoperi deficitul. Eșecul planului de redresare fiscala se va vedea curand cand Coaliția PSD-PNL va anunța…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca nu s-a pus problema ca Marcel Ciolacu sa negocieze cu mandatul de premier pe masa. „Astazi am vrut sa avem o concluzie prin care sa ne apropiem de masurile finale si apreciez ca dialogul si consultarile cu mediul de afaceri, cu mediul asociativ,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marți, consultari, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai CNIMMR si ai Confederatiei Patronale Concordia. Discuțiile au loc in contextul in care Guvernul pregatește un pachet de masuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Printre masurile posibile care ar…

- Guvernul a ajuns la un consens neoficial cu Comisia Europeana, astfel incat aceasta din urma sa nu inițieze suspendarea finanțarilor UE destinate Romaniei, atat din cadrul calendarului multianual cat și al PNRR , chiar daca țara va depași țintele de deficit bugetar in 2023 și 2024, conform surselor…

- 8 din 10 firme nu sunt de acord cu aceste masuri care, spera guvernanții, vor creste veniturile la bugetul de stat. Florin Jianu, presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), considera ca nu este nici momentul oportun pentru a creste taxele, tinand cont de actuala situatie…