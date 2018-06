Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au luat credite pentru a-si cumpara case nu au devenit prizonierii bancilor, ci ai propriilor aspiratii, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) vrea sa promoveze, prin Raportul asupra stabilitatii financiare, o discutie serioasa despre creditul ipotecar, nu una de tipul ”alba-neagra”,…

- "A-ti cumpara o casa, a porni in tinerete cu o casa - eventual chiar mobilata - este un lucru extrem de serios si promovam si pe aceasta cale, prin discutiile pe care le va declansa acest Raport, o discutie serioasa despre creditul ipotecar. Nu o discutie de tipul alba - neagra: 'Banca Nationala…

