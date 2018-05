"Epoca - pentru ca a fost o epoca, aproape 10 ani - a dobanzilor foarte scazute si real negative a trecut. Normalizarea, in sensul ca se va ajunge la dobanzi pozitive, este un proces pe care nu-l putem contura in viitor, dar datorita faptului ca in Europa sunt inca dobanzi real negative si la noi rata dobanzii este sub rata inflatiei, a spus lun guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu. ”Cei care fac judecati de tipul 'vor creste dobanzile in Romania pentru ca trebuie sa ajunga la rata inflatiei' gresesc, intrucat vom pastra si noi un ecart, nu stiu daca va fi ca in Europa, pietele ne vor…