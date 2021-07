Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a sustinut miercuri ca Viorica Dancila, care a fost angajata la BNR la mijlocul lunii mai, "lucreaza de la birou si este foarte disciplinata", mentionand totodata ca nu a luat locul nici unui specialist din Banca centrala. "Motivele ca si politica de resurse umane ale Bancii Nationale au fost explicate pe larg de directorul resurselor umane si se gasesc pe site-ul bancii. Nu am nimic de adaugat. Si chiar va rog sa le cititi ca acolo sunt trecute. In ceea ce priveste domeniul in care dansa lucreaza fac doua precizari. Nu a luat locul nici…