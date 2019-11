Isarescu despre adoptarea euro:Prevad o puternica dezbatere de idei si nu numai de idei, care vor contura Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Isarescu, despre criticile Ungariei la adresa monedei unice: “Nu intamplator apar in contextul Brexitului și al unei pozitii foarte clare a Rusiei legata de UE.” Poziția Romaniei fața de euro Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a afirmat, marti, ca prevede o puternica dezbatere de idei, de…

- Statele membre ale Uniunii Europene, atat din ​​Zona Euro, cat și din afara acesteia, ar trebui sa admita ca Euro a fost o „eroare strategica”, a declarat guvernatorul Bancii Naționale a Ungariei (NBH) intr-un articol de opinie publicat de Financial Times, citat de Reters. In același timp, Romania…

- Potrivit acestui document, care confirma o informatie aparuta in premiera in cotidianul Financial Times, statele membre invita Executivul comunitar 'sa studieze avantajele si inconvenientele care ar aparea de pe urma transferului anumitor responsabilitati si puteri pentru supervizarea luptei impotriva…

- Primul calculator cuantic care depașește puterea celor mai avansate supercomputere din prezent a fost realizat de Google. Proiectul se dorea a fi secret, pentru ca informații despre acesta au fost postate pe un site al NASA, și apoi șterse. Computerul a efectuat in doar trei minute si 20 de secunde…

- Banca Internationala de Investitii (BII) urmeaza sa isi finalizeze reforma complexa prin relocarea la Budapesta, capitala Ungariei, in ciuda controverselor diplomatice din jurul bancii, presupusa a avea legaturi cu agentiile de spionaj rusesti, scrie Al Jazeera, potrivit adevarul.ro.Banca…