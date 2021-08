Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei a majorat de la 4,1% la 5,6% estimarea de inflație la finalul acestui an și de la 3% la 3,4% estimarea pentru anul viitor. Principalul motiv pentru aceasta creștere este scumpirea prețurilor la gaze, energie electrica, carburanți și materie prima, spune guvernatorul Mugur…

- Meteorologii au emis luni o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Acesta va fi valabil pana maine de dimineața, la ora 10:00, și vizeaza cea mai mare parte a țarii. Vor fi averse, fenomene electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina. Izolat, cantitațile…

- Meteorologii anunța vreme calduroasa in perioada 12 – 25 iulie. Potrivit prognozei ANM, vor exista si perioade cu averse locale. Meteorologii anunța temperaturi maxime care vor depași 39 de grade in anumite regiuni. Vor fi și ploi de vara, dar de scurta durata. In Banat, vremea va fi caniculara in…

- In aceasta toamna vom avea de-a face cu 10.000 de cazuri noi zilnic, numarul imbolnavirilor fiind estimat de specialiștii din ministerul Sanatații. Semnalul de alarma este tras de cei din MS, mai ales in contextul in care in prezent, puțin peste 5.000 de persoane se vaccineaza pe zi, in toata țara,…