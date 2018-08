Isărescu: creditarea depăşeşte creşterea economică "Dupa datele pe care le avem, sistemul bancar romanesc a trecut din pozitia de creditor in cea de debitor. Sa vedem in ce masura se confirma. Sunt mai multi factori care au contribuit la acest lucru. Noi i-am prezentat in trecut, in repetate randuri. Nu este niciun mister cu evolutia lichiditatii. Sunt mai multi factori care contribuie. Este vorba si de evolutia ciclica, lunara, a acestei lichiditati in functie de absorbtia si introducerea de lichiditati in piata de catre Ministerul de Finante. Nu vreau sa va mai repet procesul. Este lunar. In perioada cand se platesc taxe si impozite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

