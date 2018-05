Isarescu confirma ca se retrage in 2019: Imi inchei mandatul. Implinesc 70 de ani si de la aceasta varsta nu mai poti profesa

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat pierde din increderea romanilor, conform datelor din ultimul sondaj realizat de IMAS, citat de Uniunea Salvati Romania, care a subliniat ca nu este o cercetare sociologica pe care sa o fi comandat partidul. "La nivelul lunii februarie, conform sondajului lunar Romnibus,…

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati" in cursul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o dupa discursul lui Vladimir Putin in care acesta lauda noile arme "invincibile" ruse. "Cancelarul (german) si presedintele (american) sunt…

- Parlamentul grec a aprobat, joi, un proiect de lege care va permite producerea de marijuana in scopuri medicale. "Suntem in discutii pentru a licentia o singura unitate care sa includa productia, procesarea precum si fabricarea de produse finite din canabis. Despre asta este vorba", a spus…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…