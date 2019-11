Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București – Biroul Economic și Comercial și al HELEXPO Salonic, organizeaza participarea firmelor timișene in calitate de vizitator, cu facilitați oferite prin «Hosted Buyer Program», la urmatoarele manifestari expoziționale…

- Organizata de un grup de presa in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și un post de televiziune specializat in domeniul agriculturii, temele de discuție au vizat subiecte ca refacerea sistemului de imbunatațiri funciare și noile tehnologii in irigații, dublul standard al produselor…

- Aproape 15.500 de someri erau inregistrati la nivelul Capitalei in luna august, peste jumatate dintre ei fiind femei, arata datele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti, publicate joi.Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 1,30% in Bucuresti,…

- “Taxa de centru”, modificata din nou. Ce masini ar putea fi interzise in Capitala Proiectul municipalitatii privind circulația mașinilor poluante in Bucuresti ar putea fi modificat din nou. Oficialii spun ca vor tine cont si de propunerile venite din partea mai multor organizatii de mediu…

- Cea de-a treia editie a programului guvernamental Start-Up Nation ar putea fi lansata pana la sfarsitul anului, cu prilejul rectificarii bugetare, a declarat sambata, la Brasov, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, care a participat la o dezbatere organizata de…

- Rata șomajului ridicata in Serbia și criza forței de munca din Timiș au rezolvare printr-un proiect transfrontalier al celor de la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Reprezentanții CCIAT au lansat un proiect adresat celor fara loc de munca in Serbia și companiilor din Timiș care se lupta…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș este preocupata in continuare pentru gasirea de soluții viabile la criza locala a forței de munca. Astfel, CCIAT, in calitate de partener, anunța organizarea conferinței de lansare a unui nou proiect care vizeaza piața muncii, finanțat prin Programul…

- In perioada 30 octombrie – 3 noiembrie a.c., la București, in cadrul ROMEXPO, va avea loc cea mai importanta manifestare cu profil agricol din Romania: INDAGRA – Targul international de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei. Targul este organizat…