- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romanie, Mugur Isarescu, i-a sfatuit pe romani sa ramana calmi in fața creșterii inflației și a prețurilor, spunandu-le sa fie atenți la „discuțiile care nu se mai termina cu inflația și exagerarile”, și oferindu-le soluția: „sa mai bem cate un ceai de tei”, scrie portalul…

- “Pe fondul aversiunii la risc declansata de invazia Rusiei in Ucraina, indicatorul de incredere macroeconomica al Asociatiei CFA Romania si-a continuat scaderea si in luna martie. O consecinta a acestei aversiuni crescute la risc este si reducerea anticipatiilor de crestere economica, care s-au redus…

- Virgil Popescu a anuntat ca i-a transmis, miercuri, ministrului Energiei din Israel ca Romania este interesata de diversificarea surselor si a rutelor de aprovizionare a gazelor naturale, de investitii pe care sa le faca companiile din Israel in tara noastra. Karine Elharrar i-a comunicat ca Israelul…

- Conform experților, sunt vizate veniturile obținute de influenceri, dar și de romanii care inchiriaza apartamente in regim hotelier. Mai mult, cei care caștiga bani din social media, trebuie sa știe ca au obligații fiscale fața de stat. ANAF a mai facut controale de acest fel si a descoperit venituri…

- Ce cantitate de aur deține Romania. Rezervele valutare au scazut la sfarșitul lui februarie Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii februarie 2022, la nivelul de 41,877 miliarde euro, in scadere cu 2,85% fata de cele 43,106 miliarde euro inregistrate in luna precedenta,…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) are toate instrumentele sa țina lucrurile sub control in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina, a transmis Dan Suciu, purtatorul de cuvant al instituției, luni, la Digi24. El a precizat insa ca este greu de spus care va fi evoluția impactului inflaționist și a…

- Sondajul de investiții BEI 2021 (EIBIS) evidențiaza amploarea șocului economic masiv și raspunsul politicilor de sprijin guvernamental. Economia romaneasca a aratat rezistența, iar redresarea este acum in plina desfașurare, raspunsul politic ferm fiind esențial pentru sprijinirea activitații investiționale,…