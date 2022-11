Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția ROBOR de la inceputul anului și pana in prezent este una istorica. Romanii cu credite calculate in funcție de acest indice au ajuns sa plateasca rate de 2-3 ori mai mari, iar autoritațile competente abia acum incep sa se impuna in fața bancilor, asta in timp ce statul se impruma lunar cu miliarde…

- Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank Romania, EximBank și Intesa Sanpaolo Romania sunt verificate de catre Consiliul Concurenței intr-o investigație privind modul de calcul al ROBOR, relateaza profit.ro. Prin acesta ancheta, Consiliul…

- Inspectorii Consiliului Concurentei se afla in control inopinat la mai multe banci, in cadrul unei investigatii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au afirmat surse apropiate situatiei. In luna august, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, declara ca bancile au cam sarit…

- Ministerul de Finante ceh a propus joi impunerea unui impozit de 60% pe profiturile excedentare obtinute in perioada 2023-2025 de sectorul energetic si bancile mari, a declarat ministrul Zbynek Stanjura, citat de Reuters, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Stanjura a declarat intr-o conferinta de presa ca taxa va strange aproximativ 85 de miliarde de coroane (3,41 miliarde de dolari) doar anul viitor si se va aplica productiei, distributiei si comertului de energie electrica si gaze, precum si exploatarii combustibililor fosili, procesarea petrolului…

- Profit impresionant al bancilor dupa majorarea ROBOR. Acestea au facut un profit de peste 12 miliarde de lei in primele 6 luni, cu aproape 3 miliarde de lei mai mult fata de anul trecut. In tot acest timp, peste 31.000 de romani au cerut amanarea ratelor, iar peste 14.000 au cerut trecerea de la ROBOR…

- Majorarea indicelui ROBOR, rata in funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut semnificativ in ultima perioada, starnind critici chiar si de la BNR. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a criticat...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, continua sa scada, marti ajungand la 7,96%, de la 7,98% pe an, in ziua precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR…