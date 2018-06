Stiri pe aceeasi tema

- În opinia acestuia, deși România dispune de un potențial agricol ridicat în raport cu majoritatea statelor europene, valorificarea acestuia ramâne printre cele mai scazute, randamentele obținute de fermierii locali (calculate ca raport între producția obținuta și suprafețele…

- Sunt voci din spatiul public, sustinute de cercuri media, care ataca BNR si care vor sa ajunga la conducerea Bancii Nationale, afirma consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu. "Sunt voci care ataca Banca Nationala si sunt voci care ataca Banca Nationala pentru ca si-ar dori sa vina…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,68%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca, inregistrand azi o urcare de 2% fata de cotatia de joi. Indicele a ajuns, vineri, la nivelul de 2,54%, un nou record al ultimilor patru ani, arata datele publicate de Banca…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca si atinge un nou record. Indicele a ajuns, joi, la nivelul de 2,49%, cel mai mare din luna octombrie 2014, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, creste de la o zi la alta, fara intrerupere. Indicele a ajuns, joi, la nivelul de 2,46%, cel mai mare din luna octombrie 2014, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,46%, cel mai mare nivel din 23 octombrie 2014, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a revenit la 2,13%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…