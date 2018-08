Isărescu, avertisment: Pesta porcină, neintrodusă în calculele inflației 'Din datele noastre, pentru ca avem oameni care se plimba prin piete, nu stiu daca stiti, i-ati intalnit, se duc prin piete si mai se uita la preturi, deocamdata preturile la produsele alimentare sunt chiar pe bune. Dumneavoastra va referiti la noua preocupare cu pesta porcina (africana - n.r.) Sa vedem. Nu am introdus-o inca in calculele noastre sa vedem care va fi impactul. Oricum, Romania a importat anul trecut cantitati mari de carne de porc. Nici nu va vine sa credeti cat de mult a importat. Asta este o realitate. Si importa din Polonia, din Ungaria', a spus Isarescu, la conferinta de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Prognoza anterioară indica o inflaţie de 3,6% în 2018. Pentru finalul anului 2019, BNR estimează o rată…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, prezinta, miercuri – 8 august, raportul trimestrial asupra inflatiei. BNR menține dobanda-cheie la 2,5% BNR critica din nou politicile Guvernului, lipsa investițiilor și performanțele slabe la atragerea fondurilor europene Rezervele valutare…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare că în luna iulie, după datele noastre preliminare,…

- Rata inflatiei a crescut la 5,4% in mai 2018, de la 5,2% in luna precedenta. Majorarea vine pe fondul scumpirilor marfurilor alimentare cu 3,93%, a celor nealimentare cu 7,75% si a serviciilor cu 2,72%. O rata mai mare a inflatiei anuale a fost inregistrata in februarie 2013, cand preturile de consum…

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a urcat in luna mai 2018 la 5,4% fata de mai 2017, inregistrand un record al ultimilor 5 ani, iar fata de luna aprilie 2018 cresterea a fost, in mai, de 0,47%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Media generala…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna mai la 5,41%, cel mai inalt nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 18,56% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Viorica Dancila a fost intrebata, luni, despre cel mai ridicat al inflatiei din ultimii 5 ani, premierul raspunzand ca ar trebui sa privim scumpirile ce s-au produs incepand cu 1 aprilie pentru a intelege motivele. "Si de ce n-o luam si mai dinainte? Fata de luna trecuta a crescut cu…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna aprilie la 5,2%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care fructele proaspete s-a scumpit cu 13,9% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Institutul…