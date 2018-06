Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat ca nu trebuie sa consideram ca intrarea in zona euro este un panaceu, spunand ca trebuie sa ne rezolvam problemele si apoi sa intram in zona euro. "Intram cat se poate de repede daca ne pregatim pentru asta si cu o conditie in opinia…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este de parere ca volumul "Sustine cu a ta mana Coroana Romana", scris de Custodele Coroanei Romane, Margareta, si de principele Radu, reprezinta o provocare pentru societatea romaneasca, preocupata sa-si regaseasca valorile. "Aceasta…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romanei, Mugur Isarescu, a afirmat miercuri ca problema unui viitor mandat nu este de actualitate si, din cate stie, nici nu poate primi altul, intrucat in 2019 implineste 70 de ani. ‘Pai, nu v-am spus data trecuta cand m-am exprimat clar?! In primul rand ca nu e de actualitate.…

- Guvernatorul Bancii Nationale a României (BNR), Mugur Isarescu, a spus ca nu este în conflict cu Parlamentul sau Guvernul, dar nu poate armoniza ceea ce vrea populatia cu cât poate da economia. ”Parlamentul a creat o institutie independenta…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca a raspuns scrisorii primite de la presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, mentionand ca nu doreste sa dea amanunte din acest raspuns intrucat Dragnea anuntase ca va da publicitatii scrisoarea respectiva, scrie Mediafax. …

- Oamenii lui Carmen Dan se tin de glume pe retelele de socializare. Cei de la Ministerul Afacerilor Interne au postat o imagine amuzanta prin care vor sa atraga atentia asupra vitezei excesive, dar si a spagilor date politistilor de la rutiera.Citeste si: Mugur Isarescu 'l-a luminat' pe Calin…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri ca se asteapta ca inflatia sa fie in acest an „in crestere, dar undeva aproape” de cea estimata la constructia bugetului de stat pe 2018. „Noi am avut o estimare vizavi de inflatie cand a fost bugetul pe 2018 - 3,1%. Este o crestere…