Stiri pe aceeasi tema

- Nemulțumirile locuitorilor din Subcetate cu privire la modul jalnic in care arata parculețul și locul de joaca din centrul cartierului au atras atenția responsabililor locali, in cele din urma. Dupa ce Jurnal Aradean și Aradon au scris despre faptul ca parcul este invadat de buruieni și gunoaie,…

- Salariile, inclusiv salariile minime au crescut, in piata, iar mesajul Bancii Nationale este unul care indeamna la atentie si prudenta pentru ca acestea sa incapa in "carapacea economiei", a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "Salariile, inclusiv salariile minime, au crescut,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, referitor la anuntul guvernatorului BNR Mugur Isarescu privind retragerea din fruntea Bancii Nationale a Romaniei din 2019, ca poate totusi se va razgandi si ca va avea sustinerea sa, asa cum a fost si in trecut.

- Liviu Dragnea a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o cu Mugur Isarescu, faptul ca i-a transmis guvernatorului BNR ca „nu exista nicio intentie a PSD sa preia controlul Bancii Nationale”, precizand ca Isarescu are sprijin total din partea lui. „I-am spus domnului guvernator ca, in contradicție…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, si cu prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. “Intalnire cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei. La intalnire vor participa domnul Mugur Isarescu, Guvernatorul…

- „Pe termen mediu și lung modelul acesta de creștere va accentua și mai mult deficitul balanței de plați, deficit care practic s-a dublat in ultimul an. Rezultatul? O asemenea crestere bazata pe consum are deja efecte nefaste asupra inflatiei. Unii romani caștiga nominal mai mult, dar au o putere…

- Comisia care se ocupa de trecerea la moneda euro are scopul de a pregati procesul si de a obtine consensul populatiei, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la sedinta organizata de Comisia economica, industrii si servicii a Senatului, precizand ca este pentru aceasta…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei…