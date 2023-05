Stiri pe aceeasi tema

- Criza imobiliara lovește din plin. Dobanzile in creștere, la creditele bancare, au drept consecința prabușirea prețurilor pe piața. Persoanele interesate sa cumpere o locuința evita sa-și asume responsabilitatea unui imprumut ipotecar, așteapta ca situația sa se clarifice și piața sa se echilibreze.…

- Banca Naționala a Romaniei indeamna la prudența in ceea ce privește creditarea, mai ales ca dobanzile au crescut fața de anul trecut și de acum doi ani. Dobanda cheie se menține la 7%, iar ROBOR și IRCC se apropie unul de altul, dar la valori mari. In același timp, economiștii avertizeaza ca in viitor…

- „BNR monitorizeaza atent evoluțiile mediului intern și internațional și va continua sa utilizeze instrumentele de care dispune in vederea indeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu”, se arata in comunicatul de presa care a urmat ședinței de politica monetara…

- Romanii au devenit mai reticenți sa ia credite in lei. Dobanzile mari și scumpirea traiului sunt principalele motive, spun economiștii. In schimb, de la inceputul anului, au crescut imprumuturile in euro.

- Rate mai mari la creditele in euro. Banca Centrala Europeana a majorat ratele dobanzilor Oficialii Bancii Centrale Europene au majorat joi ratele dobanzilor cu jumatate de punct procentual. Creșterea se va aplica incepand cu data de 22 martie, potrivit unui comunicat al bancii, relateaza romania24.ro.…

- Cresc ratele la creditele in euro. Banca Centrala Europeana a majorat ratele dobanzilor cu o jumatate de punct procentual Oficialii Bancii Centrale Europene au majorat joi ratele dobanzilor cu jumatate de punct procentual. Creșterea se va aplica incepand cu data de 22 martie, potrivit unui comunicat…

- Banca Centrala Europeana ar putea decide noi majorari ale dobanzii de referinta dupa reuniunea de politica monetara din martie, in functie de datele primite, a afirmat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, la postul spaniol de televiziune Antena 3, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii…