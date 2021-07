Isărescu: Am trăit momente de panică; lumea şi-a scos banii…

Presiunea asupra leului a fost mare la inceputul pandemiei, cand a fost panica, iar populatia si-a retras banii din banci, motiv pentru care BNR a oferit un suport pentru a sustine cursul de schimb leu - euro, a explicat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Au fost mai mari atunci (presiunile pe leu n.r.). A fost chiar o panica pe care am comunicat-o publicului. Am scris un comunicat, ca sa spunem asa l-am scris cu mana mea, pentru ca am mai trait momente de panica, atunci, la sfarsit de martie si inceput de aprilie. A fost panica. Lumea si-a scos banii din banci.…