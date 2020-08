Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai frumoase și dorite actrițe franceze, a ajuns sa traiasca singura, la varsta de 65 de ani. In ciuda succesului pe plan profesional, Isabelle Adjani nu a ajuns sa fie implinita și pe plan sentimental A avut parte de durere și infidelitate, iar acum , a invațat sa fie fericita și fara…

- Kevin Costner nu poate uita nici acum divortul si efectul pe care l-a avut asupra sa. Dupa 16 ani de casatorie, in 1994, actorul si sotia sa de atunci, Cindy Silva, si-au incheiat casnicia in ceea ce este acum cunoscut drept unul dintre cele mai scumpe divorturi de la Hollywood.

- Plin de viata, inconjurat de prieteni, mereu vesel si pus pe glume, Costin Marculescu, s-a stins in singuratate. La fel ca regretata jurnalista Cristina Topescu, actorul din Liceenii a fost gasit mort in casa. Avea un catel pe care care il iubea nespus si despre care spunea ca este puiul sau frumos…

- O țara intreaga a fost șocata de crima oribila din Maramureș, in urma careuia doi copii au ramas orfani de mama. Tanara de 18 ani fiind ucisa cu sange rece, chiar de tatal copiilor. Acum ies la iveala detalii terifiante legate de modul in care barbatul a premeditat totul.

- Exemplu de eleganta, dar in acelasi timp o prezenta ermetica in lumea artistica, actrita a implinit 60 de ani pe 24 mai"Este actrita care intruchipeaza cel mai bine disperarea eleganta", spunea un critic despre ea. "Am invatat sa nu sper nimic", spune Kristin Scott Thomas - cuvinte care te cutremura…

- Renee Zellweger a devenit faimoasa in anii ’90, iar in 2010 era deja epuizata profesional si personal! „Ma imbolnavisem. Nu aveam deloc grija de mine. Eram ultima pe lista mea de prioritati. Nu eram deloc bine, deloc echilibrata, eram pe punctul de-a muri...“, a recunoscut vedeta care a reusit, intr-un…