- FBI și agențiile europene de aplicare a legii au dezmembrat o rețea masiva de calculatoare piratate care a fost folosita pentru a sustrage sute de milioane de dolari de la victime, au anunțat marți agențiile, transmite CNN. Departamentul de Justiție a confiscat peste 8 milioane de dolari in criptomonede…

- Atleta Alina Rotaru Kottmann a obtinut, duminica, medalia de bronz in finala la saritura in lungime, la Campionatul Mondial in aer liber, de la Budapesta. Cea mai buna saritura a atletei tricolore a masurat 6.88 metri, din ultima incercare. Celelalte sarituri reusite au masurat 6.51, 6.72, 6.63, 6.75.…

- Vedeta din Thelma & Louise, in varsta acum de 76 de ani, și-a planuit o casa „complet in afara rețelei” pentru pensionare, dar susține ca firma de construcții pe care a angajat-o a lucrat defectuos.

- Anul trecut, 388 de profesori sibienei au efectuat meditații in suma totala de 4.853.285 milioane lei, a precizat ANAF Sibiu pentru publicația Turnul Sfatului. In anul 2022, raportat la nivelul venitului declarat, 14 contribuabili datorau contribuția de asigurari sociale (CAS) și contributia de asigurari…

- Shakira, cantareata columbiana supranumita regina muzicii pop latino, este vizata de o noua ancheta privind o presupusa frauda fiscala savarsita in 2018, a anuntat joi un tribunal din Spania, potrivit Reuters. Aceasta nu ar fi achitat taxe de peste 14.5 milioane de euro in perioada 2012-2014.

- Actrița franceza Isabelle Adjani va fi judecata la Paris pentru evaziune fiscala și splalare de bani pentru mai multe sume incasate, printre care și neplata impozitului pentru o suma de 2 milioane de euro, potrivit AFP.

