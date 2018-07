Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va face in luna septembrie o noua propunere referitoare la modalitatea de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene, a anuntat vineri, la Viena, presedintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, informeaza Reuters. ''Am convenit astazi ca in septembrie…

- In plina criza europeana privind primirea migrantilor si viitorul sistemului de azil, apar ingrijorari privind capacitatea Austriei, care are la putere un guvern aliat cu extrema-dreapta, sa conduca timp de sase luni o Uniune Europeana fisurata, relateaza AFP.

- Romania este vazuta ca Silicon Valley a Uniunii Europene, iar companiile romanesti pot gasi colaboratori de incredere pe piata chineza, a declarat, luni, la Bucuresti, Chu Lianyn, consilier in cadrul Consiliului de Promovare a Comertului International din regiunea chineza Quingdao. Oficialul a participat…

- Premierul V.Dancila va discuta azi cu Președintele Iohannis teme externe Premierul Viorica Dancila va onora astazi invitația președintelui Klaus Iohannis de a participa la consultari pe tema relațiilor bilaterale dintre România și Israel, și a ultimelor evoluții din Orientul Mijlociu,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a invitat marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, pentru a explica de ce Romania a blocat o initiativa a Uniunii Europene care critica relocarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, presedintele Iohannis este titularul…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat joi, referitor la vizita mult dezbatuta a Vioricai Dancila in Israel, ca premierul nu vorbeste in numele Romaniei. "Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel are cateva ciudatenii. Una din ele este…