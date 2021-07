Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al opozitiei israeliene, centristul Yair Lapid, a reusit sa formeze o coalitie de guvernare care a fost recent votata de Knesset, parlamentul din Israel dupa ce i s-au alaturat ultranationalistul Naftali Bennett si partide din tot spectrul politic, de la dreapta-extrema pana la stanga.

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a felicitat pe noul premier al Israelului, Naftali Bennett, dupa ce Knesset-ul (Parlamentul) israelian a votat investirea noului cabinet. Guvernul israelian va fi condus prin rotatie de Naftali Bennett si Yair Lapid, informeaza AFP.

- Seful viitoarei coalitii guvernamentale din Israel, Naftali Bennett, a asigurat duminica ca echipa sa va reprezenta "tara in integralitate", in discursul sau in Parlament, intrerupt de huiduieli si insulte din partea opozantilor sai, scrie AFP, conform news.ro. El a avertizat si ca Guvernul…

- Votul pentru investirea viitorului guvern al Israelului este programat duminica in Knesset, a anuntat Yariv Levin, presedintele Parlamentului israelian, conform site-ului Ynetnews.com. Daca va primi votul de...

- Sesiunea de vot din parlamentul israelian (Knesset) pentru aprobarea noului guvern de coalitie care ar urma sa ia locul executivului condus de premierul Benjamin Netanyahu se va desfasura intr-o saptamana, a declarat presedintele legislativului, Yariv Levin, fara a preciza o data exacta, potrivit…

- Laburistul israelian Isaac Herzog (60 de ani) a fost ales miercuri, de catre deputati in functia de presedinte al Israelului, in plina criza politica si cu doar cateva ore inaintea expirarii unui termen-limita in vederea formarii unui Guvern, relateaza AFP. Isaac Herzog devine astfel al 11-lea…

- Cand, in 2005, ultimii dintre cei aproape 1.000 de soldati israelieni plecau definitiv din Fasia Gaza, in Knesset (Parlamentul) de la Ierusalim, unele voci precum cea a lui Isaac Herzog anuntau ca pentru teritoriul palestinian va veni, in fine, o perioada de prosperitate care il va indrepta spre profilul…

- In timp ce mai toata Europa respira greu sub apasarea valului 3 al pandemiei, Israelul se pregatește pentru revenirea la o viața normala. Aproape 60% din populația Israelului s-a imunizat complet. Restaurantele și hotelurile sunt deschise doar pentru cei cu certificatul verde.