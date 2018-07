Isaac Donkor, la U Craiova. Transferul lui Andrei Cristea a picat

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a anuntat oficial transferul lui Isaac Donkor, fotbalistul crescut de Inter Milano! Fundasul central a semnat un contract pe trei ani cu clubul din Banie, cu optiune de prelungire pe inca unul, potrivit Mediafax."Bine ai venit, Isaac & cat mai multe performante in…

- CFR Cluj insista pentru transferul lui Budescu: ”E feblețea patronului!”. ce se intampla cu Alibec. CFR Cluj il vrea pe Constantin Budescu , de la FCSB, care are clauza de reziliere de 3 milioane de euro. „Budescu e, cum am mai spus, feblețea patronului. Ii place de Budescu. Acum, cu schimbarea de…

- CSM Poli Iasi a incheiat primul sau play-off cu o infrangere, 1-2 pe teren propriu cu CS U Craiova si a ramas cu doar patru puncte stranse in cele zece meciuri disputate in prima grupa valorica a Ligii 1. Interesant este ca echipa lui Flavius Stoican a obtinut singurele puncte chiar impotriva celor…

- Poli Iași nu mai are niciun obiectiv in play-off. Dar chiar și așa a batut in urma cu aproape doua saptamani pe FCSB (1-0), cu golul lui Andrei Cristea, ce-ar putea fi decisiv in lupta pentru titlu. Totodata, elevii lui Flavius Stoican au scos un punct și cu CFR Cluj, incurcandu-i și pe cei din Gruia.…

- Poli Iași a caștigat primul meci din play-off, 1-0 cu FCSB, și i-a incurcat pe steliști in lupta pentru titlu, echipa lui Dica fiind acum la un punct in spatele rivalei CFR Cluj. Golul victoriei a fost marcat de fostul atacant de la FCSB, Andrei Cristea. Varful de 33 de ani, a vorbit pentru GSP.RO despre…

