IRSOP: Un sfert dintre romanii de la ORAS, care obtin venituri regulate, traiesc inghesuiti si ingheata in casa

- Casele romanilor sunt tot mai afectate de trecerea anilor si de cresterea costurilor de intretinere, astfel ca, in cadrul populatiei urbane, cu varsta cuprinsa in intervalul 20-65 ani, cu venit stabil, 72% au cel putin o urgenta

- Cozmin Gusa a declarat la Realizatea Tv ca discursul pe care l-a avut Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL este exact ce asteptau romanii revoltati. Consultantul politic a mai punctat ca adunarea PNL a fost una slaba, salvata doar de prezenta presedintelui.„In mod evident, Klaus Iohannis…

- "Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane", a dat asigurari ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona…

- O persoana a decedat si alte trei au fost grav ranite intr-un accident produs pe DN 6, marți dimineața, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. „Accidentul a avut loc la iesirea din comuna Teregova spre Caransebes, putin dupa ora 1,00. Cauza producerii…

- Cel puțin 74 de oameni au murit in urma incendiului de vegetație din Grecia! Romanii aflați la Atena. Romanii stabiliti in zona sunt socati de violenta focului, de viteza cu care s-a propagat si de efectele sale. Totul s-a ars intr-un sfert de ora. N-aveau timp sa anunte, sa fuga oamenii. Multi au…

- Datele Institutului Național de Statistica arata ca, in ultimii ani, numarul salariatilor care au peste 65 de ani a crescut constant, arata datele Institulului National de Statistica. De la 5.000, in 2010, la aproape 20.000 – la sfarsitul anul 2016, cand s-a facut ultima numaratoare. In realitate, in…

- Romania este prima dintre tarile Uniunii Europene in care majoritatea populatiei nu merge in calatorii turistice. Doar un sfert dintre romani au plecat in vacante, in 2016. Sunt cifre de la Oficiul European de Statistica.

- Conform prevederilor OUG 111/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, obtin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 650 lei. Pentru…