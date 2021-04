Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a stabilit, joi, sa propuna Biroului permanent sanctionarea deputatului AUR Dan Tanasa cu avertisment scris, aceasta fiind cea mai grava sanctiune prevazuta de Regulament si de Statutul deputatilor si senatorilor. Liderii USR-PLUS Ionut Mosteanu si Silviu Dehelean…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a stabilit, joi, sa propuna Biroului permanent sanctionarea deputatului AUR Dan Tanasa cu avertisment scris, aceasta fiind cea mai grava sanctiune prevazuta de Regulament si de Statutul deputatilor si senatorilor, dupa ce deputatul le-a adresat cuvinte grele…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a luat act luni de o sesizare depusa de deputatii Aliantei USR PLUS Ionut Mosteanu si Silviu Dehelean impotriva deputatului AUR Dan Tanasa cu privire la "comportamentul grobian si limbajul vulgar" de care acesta din urma a dat dovada dupa sedinta de plen din…

- Deputatul AUR Dan Tanasa a fost, miercuri, la un pas de bataie cu deputații USR, pe holurile Camerei Deputaților, dupa votul dat in plen pentru desființarea SIIJ. Tanasa i-a insultat grosolan pe deputații Ionuț Moșteanu și Silviu Dehelean, in vazul colegilor și al presei, potrivit digi24.ro Dupa ce…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) este un partid „extremist” ai carui parlamentari „se manifesta ca pe maidan”, a declarat, miercuri, liderul deputatilor Aliantei USR PLUS, Ionut Mosteanu. „AUR este un accident al politicii romanesti, un partid extremist care si-a construit toata campania anul trecut…

- Francis Toba a fost validat deputat de catre plenul Camerei Deputatilor, unde au fost 155 de voturi "pentru", 8 voturi "impotriva", o abtinere, iar trei deputati nu au votat, scrie Agerpres. Francisc Toba, ales pe lista Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) Brasov, a depus apoi juramantul in plenul…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, luni, o solicitare a grupului parlamentar AUR referitoare la invalidarea mandatului lui Francisc Toba, ales deputat pe listele partidului. Numele lui Toba apare in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in timpul Revoluției din decembrie…