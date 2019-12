Stiri pe aceeasi tema

- Un fost invatator din Vietnam care executa o pedeapsa de 13 ani de inchisoare pentru postari antiguvernamentale pe Facebook a murit dupa un an petrecut in spatele gratiilor, de Ziua internationala a Drepturilor Omului, transmite dpa, citand militanti si apropiati ai acestuia, potrivit Agerpres. Dao…

- Cornel Galeș a murit intr-un accident de mașina in Spania, insa contextul in care s-a petrecut accidentul și data morții nu sunt inca pe deplin elucidate, cel puțin nu in presa din Romania. Exista suspiciuni legate de modul in care s-a petrecut accidentul rutier din Spania in care Cornel Galeș a fost…

- Un barbat de 74 de ani a murit dupa ce a cazut pe o strada din Gherla, județul Cluj. Familia acestuia susține ca Ambulanța a venit dupa 50 de minute. „Corupția mi-a ucis parintele! Nepasarea, neimplicarea și neputința autoritaților locale a dus in timp sa nu avem in Gherla o salvare”,spune fiul sau,…

- O tanara cantareata de muzica populara a murit la varsta de doar 18 ani. Adolescenta suferea de cancer și, in ciuda eforturilor parinților de a-i salva viața, ea a pierdut lupta cu temuta boala. Mama și tatal acesteia au anunțat pe Facebook ca tanara s-a stins din viața la Viena, unde aceasta urma un…

- "Ipoteza unui omor este respinsa si pare a fi vorba despre o sinucidere", se arata intr-un comunicat al municipalitatii din Menlo Park, potrivit primelor elemente analizate din ancheta. Un purtator de cuvant al Facebook a indicat intr-un comunicat ca societatea este "indurerata" dupa ce…

- Regizorul Dominic Dembinski a transmis un mesaj la moartea lui Alexandru Darie. "Dumnezeu sa te primeasca in lumina Lui asa cum ti-a daruit atatia talanti cu care ne-ai bucurat si incantat! Drum bun, Ducu, printre ingerii care sigur te admira!", a scris miercuri, pe Facebook, Dominic Dembinski. Regizorul…