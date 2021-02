Ironia sorții: Pilot celebru de Formula 1 lovit de mașină pe stradă Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, a fost spitalizat dupa un accident petrecut in Elveția. Irronia sorții: spaniolul a fost lovit de o mașina in timp ce se deplasa pe bicicleta. El se afla in apropiere de casa sa din Lugano, iar potrivit ziarului spaniol Marca, Alonso a suferit multiple fracturi. Va fi pregatit sa ia startul? In prezent Alonso este conștient și are o stare generala buna, iar vineri dimineața vor fi realizate mai multe investigații medicale, pentru a stabili gravitatea leziunilor. Potrivit presei spaniole, accidentul ridica semne de intrebare daca Alonso va fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

