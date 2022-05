Scandal cu macete intr-un club din Mamaia! Imagini surprinse de clientii localului (GALERIE FOTO+VIDEO)

O noapte obisnuita in zona cluburilor din statiunea Mamaia a fost zdruncinata de un scandal care a inceput in jurul orei 3 dimineata, in noaptea de vineri spre sambata. Scandalul a izbucnit la clubul… [citeste mai departe]