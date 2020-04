Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 13 ani din Marea Britanie, testat pozitiv pentru coronavirus, a murit marți, au anunțat reprezentanții spitalului King's College Hospital Trust din Londra, unde era internat copilul, scrie BBC. „Din pacate, un baiat de 13 ani care a fost testat pozitiv pentru Covid-19 a murit, iar gandurile…

- Numarul deceselor de Coronavirus in Romania a ajuns la 37. Deces 35: Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul CPU Spital Țandarei. Fara boli asociate cunoscute. Deces 36 Barbat,…

- O asistenta din Suceava, zone devenita focar de coronavirus in Romania, dupa ce mai mulți medici ai spitalului județean s-au infectat cu Covid-19, iși urla durerea. Se afla in spital cu fiica sa, ambele depistate pozitiv. Soțul i-a murit, deși nu era bolanv, cel mai probabil tot infectat cu virusul…

- O a patra persoana confirmata pozitiv cu COVID 19 a decedat luni dimineata, 24 martie. “In aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul județean…

- Un vaccin experimental pentru noul coronavirus va fi testat in curand și in Romania. Iar cercetarile ar putea fi terminate in aproximativ un an. Abia dupa aceea, in funcție de rezultate, serul va putea fi folosit la scara larga.

- Desi nu avea simptome, Rodrigo Duterte este programat sa fie testat pentru Covid-19 dupa ce a fost expus la un oficial care a fost testat pozitiv pentru virus saptamana trecuta, a spus purtatorul de cuvant al presedintiei, Salvador Panelo. Noua membri ai guvernului, cinci parlamentari si trei…

- Pacientul va ramane in izolare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Craiova.Acesta a ajuns la Craiova dupa ce, inițial, a fost testat in Olt și proba trimisa la "Matei Balș", in Capitala. Acolo, a ieșit testul pozitiv. Ulterior, la prima testare efectuata la…