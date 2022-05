IRON MAIDEN la Bucuresti: Program si reguli de acces Legendara trupa britanica, IRON MAIDEN, canta la Romexpo pe 26 mai 2022, in aer liber! Invitatii speciali la Bucuresti sunt germanii de la Lord Of The Lost care vor canta in deschiderea concertului. Mult asteptatul turneu ajunge si in Romania dupa ce a fost vazut de aproape doua milioane de fani, find considerat atat de acestia cat si de jurnalisti una dintre cele mai extravagante si spectaculoase interpretari live din punct de vedere vizual, cuprinzand hituri din intreaga cariera a formatiei. Concertul IRON MAIDEN are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hooverphonic canta pe 24 mai la Bucuresti la Arenele Romane, Open Air. Trupa revine in formula originala la Bucuresti. Invitati specili sunt Amadeus si Rockabella REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 18:00 iar concertele incep la ora 19:00. Dupa deschiderea portilor,…

- Pe 12 Mai Moonspell urca pe scena Arenelor Romane din Bucuresti alaturi de Bucovina si Fragment Soul din Grecia. 1. PROGRAM OPEN DOORS 18:00 Fragment Soul 18:30-19:00 Bucovina 19:30-20:30 MOONSPELL 21:00 2. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face…

- Federatia Romana de Fotbal anunta ca biletele la meciul dintre Dinamo Kiev si Sporting Lisabona, care va avea loc joi 7 aprilie, de la ora 15:00, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, in optimile de finala ale competitiei de tineret UEFA Youth League, sunt disponibile gratuit online, pe site-ul bilete.frf.ro.…

- Muzeul de Arta Brașov va invita joi, 17 martie 2022 la ora 14.00, la vernisajul noii expoziții temporare „Prezența solubila / Oldodo Jelenlet / Dissolving Presence” a artistului brașovean contemporan Dimeny Andras. Invitat special la eveniment este dr. Agnes Ziegler, istoric de arta. Expoziția, curatoriata…

- „Este un centru de rezerva, de backup. In momentul asta avem in Bucuresti 4.300 de locuri, din care sunt ocupate cam 2.500. Si aici ar mai fi inca 2.000 suplimentare, pentru situatia in care e nevoie. Speram sa nu fie nevoie, dar daca e nevoie avem pregatit acest spatiu. El e operational in momentul…

- Potrivit unor surse oficiale, peste 84.000 derefugiați ucraineni raman in prezent in Romania. Mulți dintre refugiații ucraineni ramași se afla in capitala București, care are deschise adaposturi pentru alte persoane care sosesc. Orașul planuiește sa deschida cel mai mare spațiu public acoperit, Romexpo,…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- APPR – Mandru ca sunt fermier (Asociația Producatorilor de Porumb din Romania) are deosebita placere de a va invita la cea de-a saptea editie a congresului “De la fermieri pentru fermieri”, care va avea loc pe 16 februarie 2022, la Hotel Crowne Plaza din București incepand cu ora 9:00. Invitatii vor…