Irlandezii au votat la referendum pentru legalizarea avortului

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70% dintre irlandezi au votat pentru eliminarea interdictiei constitutionale a avortului intr-un referendum istoric desfasurat vineri in aceasta tara in mod traditional catolica, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, relateaza AFP si Xinhua. In total, 69,4% dintre participantii la referendum…

- Irlandezii voteaza vineri in controversata problema a avortului. Referendumul va decide daca Irlanda menține actuala legislație, care practic interzice avortul, sau daca legea va fi mai flexibila.

