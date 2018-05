Stiri pe aceeasi tema

- Irlandezii sunt chemati la urne vineri pentru a se pronunta in privinta Articolului 40.3.3 din Constitutie, adoptat in 1983, care prevede ca un fetus are acelasi drept la viata ca mama, scrie The Guardian conform News.ro . In Irlanda exista una dintre cele mai restrictive legi in privinta avortului,…

- Marea Britanie isi asuma riscul de a parasi UE ''fara niciun acord'' daca negocierile asupra Brexit continua sa treneze, a avertizat joi premierul irlandez, Leo Varadkar, inaintea unei intrevederi prevazute cu premierul britanic, Theresa May, in marja summitului UE cu sase tari balcanice…

- Proiectul a fost atacat in justiție de mai multe persoane ingrijorate de repercusiunile asupra mediului. Gigantul american Apple a anunţat joi că renunţă să construiască un centru de date în Irlanda, un proiect estimat la 850 milioane de euro, din cauza întârzierilor…

- Curtea Suprema a Irlandei a autorizat miercuri sa se organizeze un referendum pe tema unei relaxari a legislatiei cu privire la avort, iar consultarea ar urma sa aiba loc la sfarsitul lui mai, relateaza Reuters. Sesizata de Guvern, cea mai inalta jurisdictie irlandeza a precizat ca copiii care urmeaza…

- Avertizarea cod rosu de vreme severa ramane in vigoare vineri in cea mai mare parte a Irlandei, in timp ce ninsorile, viscolul si poleiului au perturbat traficul in Marea Britanie, relateaza DPA. ''Chiar daca avertizarea 'stati inauntru' a fost suspedata, (vremea de) afara…

- Vorbind cu ocazia unei conferinte a asociatiei patronale ''Business Europe'' la Bruxelles, inainte de a pleca spre Londra pentru o intalnire cu premierul Theresa May, Donald Tusk a afirmat ca propunerea prezentata miercuri de Uniunea Europeana ca Irlanda de Nord sa fie inclusa intr-o ''zona de reglementare…

- Regiunea Nord-Est a Romaniei se situa in 2016 pe locul patru in clasamentul regiunilor din UE cu cel mai scazut procent din PIB pe cap de locuitor, inregistrand un scor mai bun doar fata de trei regiuni din Bulgaria si una din Franta, arata datele publicate miercuri de Eurostat. De cealaltă parte,…

