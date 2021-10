Irlandez urmărit internațional, prins la Cluj Un barbat pe numele caruia era emisa o alerta de urmarire internaționala de autoritațile irlandeze a fost depistat pe 18 octombrie de polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj Napoca, in timpul acțiunilor de verificare din zona garii. Autoritațile irlandeze au emis un mandat de arestare in vederea extradarii, in scopul cercetarii unei fapte de … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

