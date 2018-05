Irlanda/referendum: Aproape 70% dintre irlandezi au votat pentru legalizarea avortului (sondaje la ieşirea de la urne) Aproape 70% dintre irlandezi au votat pentru eliminarea interdictiei constitutionale a avortului intr-un referendum istoric desfasurat vineri in aceasta tara in mod traditional catolica, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, relateaza AFP si Xinhua. In total, 69,4% dintre participantii la referendum au votat "da" pentru legalizarea avortului, in timp ce 30,6% dintre alegatori au votat "nu", potrivit unui sondaj realizat de compania de sondare a opiniei publice "Behavior and Attitudes" in numele RTE, cel mai mare grup mass-media din Irlanda. Din cei 3.800 de votanti chestionati, 72,1% dintre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

