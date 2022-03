Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Franța, Marea Britanie și Italia se numara printre țarile europene au ridicat prea brusc masurile anti-COVID si se confrunta cu o crestere importanta a cazurilor cu subvarianta BA.2 de coronavirus, a anunțat, marți, Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii,…

- O a patra doza de vaccin anti-COVID-19 va fi propusa de luni unui grup de aproape 5 milioane de persoane in Marea Britanie, a anuntat duminica Serviciul National de Sanatate( NHS), relateaza EFE.

- Deltacron, noua varianta a COVID-19, are un nivel redus de circulație. Anunțul OMS Deltacron, noua varianta a COVID-19, are un nivel redus de circulație. Anunțul OMS Noua varianta a COVID-19, detectata in trei țari europene, Franța, Țarile de Jos și Danemarca, ce combina tulpinile Delta și Omicron,…

- Inalti oficiali ai administratiei Biden au spus, intr-o discutie cu reporterii, ca SUA s-ar putea confrunta cu un alt val de infectie cu Covid-19 in lunile urmatoare, chiar daca noile cazuri si spitalizari au scazut semnificativ, de la un varf fara precedent al cazurilor de Omicron, atins in ianuarie.…

- Alte 5615 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 870 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 31 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10 - Romania, 9 - Ucraina, 5 - Germania, 2 - Marea Britanie,…

- Alte 652 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 98 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sint asociate cu contact in afara țarii: 8-Franța, 6-Marea Britanie, 6-Italia, 4-Romania, 3-Germania, 2-Irlanda, 2-SUA, 2-Ucraina,…

- Premierul din Marea Britanie, Boris Johnson, a anunțat intr-un discurs de final de an ca țara „se descurca mai bine decat anul trecut”. Johnson a profitat de ocazie pentru a-i indemna pe cei nevaccinati sa se imunizeze. oris Johnson a lansat un mesaj de Anul Nou catre public, spunand ca „poziția noastra…

- Multe lucruri raman inca necunoscute in legatura cu Omicron, dar experții au ajuns la concluzia ca exista simptome care apar numai in cazul acestei noi tulpini Covid. Potrivit cercetatorilor, primele simptome Omicron sunt diferite de cele date de variantele anterioare, fiind mult mai asemanatoare cu…