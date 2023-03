Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda a invins sambata Anglia cu scorul de 29-16 (10-6), pe Aviva Stadium din Dublin, si a castigat editia 2023 a Turneului celor Sase Natiuni cu Mare Slem, dupa un meci in care irlandezul Johnny Sexton a devenit cel mai bun marcator din istoria competitiei, informeaza AFP.

- Irlanda a invins sambata Anglia cu scorul de 29-16 (10-6), pe Aviva Stadium din Dublin, si a castigat editia 2023 a Turneului celor Sase Natiuni cu Mare Slem, dupa un meci in care irlandezul Johnny Sexton a devenit cel mai bun marcator din istoria competitiei, informeaza AFP, scrie Agerpres. Sursa foto:…

- Selectionata Irlandei a invins cu scorul de 32-19 (22-16) nationala Frantei, detinatoarea trofeului, intr-un meci din etapa a doua a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputat sambata pe Aviva Stadium din Dublin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Infractorii romani condamnați in Regatul Unit , anul trecut, ii depașesc pe polonezi și ocupa, pentru prima oara, locul intai in topul cetațenilor Uniunii Europene certați cu legea in insula. Pentru prima oara de la publicarea statisticilor privind infracționalitatea, cetațenii romani sunt pe primul…

- UEFA a anuntat, vineri, ca slovenul Aleksander Ceferin nu va avea contracandidat la alegerile din data de 5 aprilie, de la Lisabona. Ceferin va fi astfel reales pentru un mandat de patru ani. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor era 5 ianuarie, iar pentru postul de presedinte singurul candidat…

- In Marea Britanie, cel puțin 30 de copii au murit de la jumatatea lunii septembrie din cauza infecției cu streptococul de tip A. Decese sunt și in randul adulților. In total, 122 de persoane au murit in Anglia din cauza formei invazive a infecției bacteriene, arata datele Agenției pentru Securitatea…

- Meciul dintre nationalele Tarii Galilor si Irlandei, de la Cardiff, de pe 4 februarie, va deschide editia de anul viitor a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, cea mai puternica competitie a emisferei de nord, au anuntat organizatorii, potrivit Agerpres.Tot in prima etapa, pe 4-5 februarie, se vor…