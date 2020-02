Stiri pe aceeasi tema

- Partidul nationalist irlandez de stanga Sinn Fein a cerut duminica sa fie cooptat in viitorul guvern, dupa ce la alegerile legislative desfasurate sambata a ajuns umar la umar cu celelalte doua principale partide irlandeze, un succes electoral obtinut cu ajutorul voturilor tinerilor si ale persoanelor…

- Numaratoarea voturilor a inceput duminica dimineata in Irlanda, a doua zi dupa alegerile legislative al caror rezultat se anunta extrem de strans pentru prim-ministrul Leo Varadkar, in timp ce un sondaj realizat la iesirea de la urne sugereaza ca cele trei mari partide se afla cot la cot, informeaza…

- Numaratoarea voturilor a inceput duminica dimineata in Irlanda, a doua zi dupa alegerile legislative al caror rezultat se anunta extrem de strans pentru prim-ministrul Leo Varadkar, in timp ce un sondaj realizat la iesirea de la urne sugereaza ca cele trei mari partide se afla cot la cot, informeaza…

- Cele trei partide principale din Irlanda au obținut procente foarte apropiate in cadrul alegerilor parlamentare desfașurate sambata in aceasta țara, arata rezultatele unui exit poll comandat de televiziunea de stat RTE, citat de site-ul agenției de presa Reuters preluat de mediafax.Potrivit…

- Guvernul de centru-dreapta bulgar a supravietuit miercuri, conform asteptarilor, unei motiuni de cenzura depuse de opozitia socialista in urma restrictiilor severe in alimentarea cu apa cu care se confrunta din luna noiembrie aproape 100.000 de persoane in zona orasului Pernik si care au declansat…

- Guvernul de centru-dreapta bulgar a supravietuit miercuri, conform asteptarilor, unei motiuni de cenzura depuse de opozitia socialista in urma restrictiilor severe in alimentarea cu apa cu care se confrunta din luna noiembrie aproape 100.000 de persoane in zona orasului Pernik si care au declansat…

- Premierul irlandez Leo Varadkar ii cere marti presedintelui Michael D. Higgins sa dizolve Parlamentul in vederea organizarii unor alegeri legislative anticipate, a anuntat intr-un comunicat presedintia irlandeza, relateaza Reuters, citata de news.ro.Presedintia nu precizeaza in acest comunicat…

- Premierul thailandez Prayuth Chan-ocha a cerut marti populatiei sa opreasca apa la robinete si sa faca dus mai rar pentru a face fata secetei care afecteaza nordul si centrul Thailandei, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.