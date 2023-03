Irlanda, refugiul verde al românilor De cum ajungi in Irlanda, in special pe calea aerului, te izbește verdele liniștitor, de peste tot, ce-ți aduce aminte de lunile aprilie-mai din Romania. Lumea nu e grabita ca la București sau la Chișinau, cele doua capitale romanești , dar este foarte zgribulita mai mereu, din cauza vremii schimbatoare sau ploioase, ce l-ar intrista și pe cel mai hedonist sau apostat personaj al celebrului scriitor irlandez James Joyce, un elf al paradoxurilor literare. Cu toate astea nu-ți trebuie decat 2-3 ore ca sa-ți formezi prima impresie despre Irlanda: aici, nimic rau nu prea se poate intampla. Sentimentul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

