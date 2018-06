Irlanda, referendum pentru blasfemie Dupa raspunsul pozitiv al irlandezilor cu privire la legalizarea avortului, guvernul a trecut la urmatoarea etapa pe calea modernizarii: eliminarea delictului de blasfemie in aceasta tara catolica. ”Suprimarea acestei dispozitii (din Constitutie) ne va permite sa trimitem un mesaj puternic lumii demonstrand ca delictul de blasfemie nu reflecta valorile irlandeze, estimand ca aceste legi […] Irlanda, referendum pentru blasfemie is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

