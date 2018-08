Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost arestata dupa ce a intrat cu masina intr-o poarta de acces in complexul guvernamental din capitala Irlandei, Dublin, a anuntat marti politia, potrivit dpa. Nimeni nu a fost ranit in incident si nicio informatie nu a fost disponibila imediat in legatura cu motivul acestei actiuni.…

- Mai multi pietoni au fost raniti dupa ce un individ a intrat marti cu masina intr-o bariera din jurul Parlamentului britanic, au anuntat autoritatile care au precizat ca soferul a fost retinut de politie.

- Confruntat cu perspectiva extinderii grevelor angajatilor din Europa, seful Ryanair, Michael O'Leary, a amenintat marti ca va muta mai multe locuri de munca in Polonia daca miscarile de protest vor afecta afacerea, transmite Reuters.Cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul…

- Presedintele Klaus Iohannis a multumit, marti, autoritatilor irlandeze pentru modul in care comunitatea de romani s-a integrat in Irlanda. "Am tinut sa multumesc autoritatilor irlandeze pentru modul exceptional de bun, de pozitiv, in care au reusit sa primeasca pe romanii nostri si sa…

- Sprijinul membrilor UE pentru pozitia Irlandei privind Brexitul nu se va modifica, a declarat joi, la Dublin, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, care a avertizat cu privire la orice tentatie de a izola aceasta tara in acordul privind retragerea Marii Britanii din blocul comunitar, transmite…