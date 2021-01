Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a decis sa inchida toate scolile primare din Londra, in urmatoarele doua saptamani, pentru a contracara raspandirea rapida a infectiilor cu noua tulpina de coronavirus, a anuntat, vineri, primarul capitalei, transmite Reuters. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza:…

- Guvernul britanic a raportat marti 53.135 de noi cazuri de COVID-19, cel mai ridicat numar de infectari in Regatul Unit de cand a inceput testarea masiva la jumatatea anului si de asemenea o cifra in crestere semnificativa fata de precedentul record de 41.385 de cazuri inregistrat luni, transmite…

- Autoritatile ungare au început sâmbata vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajatilor din sectorul medical, cu o zi mai devreme decât în majoritatea tarilor Uniunii Europene, transmite Reuters. Ungaria a primit…

- Marea Britanie a raportat aproape 40.000 de infectii noi, noua tulpina de coronavirus, care ar putea fi cu pana la 70% mai contagioasa decat versiunea originala, provocand cresterea la un nivel record a numarului de cazuri si al spitalizarilor. Numarul deceselor provocate de Covid-19, 744, este la cel…

- Pandemia de COVID-19 face ravagii in intreaga lume iar Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol…

- Serviciile de reanimare sunt sub tensiune, iar spitalele din Stockhom au solicitat suplimentarea personalului sanitar calificat.”Autoritatea de sanatate publica a pregatit trei scenarii in aceasta vara. Ne-am pregatit pentru cel mai rau, insa s-a dovedit ca este de doua ori mai rau decat temerea initiala”,…

- Italia va lansa o campanie de vaccinare anti-COVID-19 gratuita si la scara larga la inceputul anului viitor, iar cadrele medicale si persoanele in varsta vor avea prioritate, a declarat miercuri, in Parlament, ministrul Sanatatii Roberto Speranza, relateaza Reuters, citata de Agerpres.In sfarsit vedem…

- Orasul Madrid se va inchide in perioada 4 - 13 decembrie pentru a opri transmiterea Covid-19 inainte de Craciun, informeaza Mediafax. Guvernul regional din Madrid va inchide granițele cu celelalte regiuni ale Spaniei intre 4 și 13 decembrie pentru a opri transmiterea Covid-19.