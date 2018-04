Irlanda de Nord: Tony Blair se teme de impactul Brexitului asupra acordului de pace

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Theresa May s-a angajat joi, cu exact un an inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), intr-un periplu in regat, cu scopul de a incerca sa-si uneasca si asigure concetatenii cu privire la un Brexit care creeaza in continuare disensiuni, relateaza AFP. ”Astazi (joi), cu un…

- Cele doua parți au anunțat ca au cazut de acord asupra termenilor unei perioade ''scurte'' de tranzitie post-Brexit, in timpul careia cetatenii comunitari veniti in Marea Britanie vor beneficia de drepturile similare celor veniti inaintea Brexitului, fiind convenit de asemenea un principiu de abordare…

- Comitetul parlamentar britanic care supervizeaza negocierile cu privire la Brexit sugereaza intr-un raport publicat duminica faptul ca retragerea Marii Britaii din Uniunea Europeana ar putea fi intarziata, avand in vedere progresele slabe in discutiile dintre Londra si Bruxelles, relateaza AFP, preluata…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi ca problema granitei irlandeze este pe primul loc in discutiile pentru Brexit cu Marea Britanie, relateaza site-ul publicatiei Irish Times. Tusk s-a intalnit la Dublin cu premierul irlandez Leo Varadkar, la o zi dupa ce Consiliul…

- Lidera partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a apreciat ca Brexitul reprezinta o “amenintare evidenta si iminenta” la adresa Acordului din Vinerea Mare, care garanteaza pacea in Irlanda de Nord de doua decenii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Realitatea este…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…