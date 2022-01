Stiri pe aceeasi tema

- The Financial Times, remarca faptul ca „aproape toate țarile mari din Europa de Vest sunt in cursul unor tranziții politice destabilizatoare”, ceea ce-i „ușureaza manevrele lui Putin in Est”. Premierul britanic abia se mai menține la putere, președintele Franței mai are doar trei luni pana la alegeri,…

- Boris Johnson lupta miercuri pentru a-și salva poziția de premier al Marii Britanii dupa in jur de 20 de parlamentari din propriul partid vor sa declanșeze procedura de schimbare din funcție dupa dezvaluirile despre petrecerile din Downing Street din perioada in care toata țara se afla in carantina,…

- Inmultirea cazurilor de COVID-19 din cauza raspandirii intense a variantei Omicron a coronavirusului si reducerea perioadei de carantina au condus la o criza de teste in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, guvernul scotian stabilind in consecinta prioritizarea testarii pentru lucratorii…

- Inmultirea cazurilor de COVID-19 din cauza raspandirii intense a variantei Omicron a coronavirusului si reducerea perioadei de carantina au condus la o criza de teste in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, guvernul scotian stabilind in consecinta prioritizarea testarii pentru lucratorii…

- Regatul Unit vrea sa "accelereze ritmul discutiilor" cu Uniunea Europeana pentru a rezolva problemele legate de Brexit in Irlanda de Nord, dar ramane ferm pe pozitia sa, a declarat marti sefa diplomatiei britanice, Liz Truss, care a preluat acest dosar foarte sensibil, transmite AFP preluat de agerpres.…

- Ministrul de externe britanic Liz Truss va prelua conducerea negocierilor cu UE privind relatia post-Brexit, dupa demisia ministrului pentru Brexit, David Frost, a anuntat duminica Downing Street, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.Truss îsi va pastra concomitent…

- Confruntat cu un focar de contaminari legat de varianta Omicron, Regatul Unit a inregistrat joi 88.376 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, un record de la inceputul pandemiei, pentru a doua zi consecutiv, relateaza Agerpres.Tara - una dintre cele mai afectate din Europa de COVID -19 cu 146.937 de…

- Marea Britanie a inregistrat miercuri cel mai mare numar de cazuri intr-o singura zi de la debutul pandemiei – 78.610, in timp ce autoritațile sanitare britanice spun ca in urmatoarele zile ar putea fi o creștere ”uimitoare” a numarului de cazuri, relateaza Reuters. Astfel, 78.610 de cazuri de COVID-19…