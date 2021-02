Irlanda de Nord reia controalele post-Brexit după amenințarea vameșilor Controalele post-Brexit suspendate acum o saptamâna din cauza temerilor pentru siguranța ofițerilor vor fi reluate de miercuri, a declarat marți guvernul local, potrivit AFP.



Potrivit Ministerului Agriculturii din Irlanda de Nord, controalele asupra produselor agroalimentare care au fost suspendate în porturile Larne și Belfast vor fi &"reluate treptat&" de miercuri.



Agenții, locali și din Uniunea Europeana, s-au retras din cauza temerilor ca vor fi vizați de violențe, pe fondul tensiunilor din jurul protocolului care a introdus controalele, care a intrat în vigoare…

