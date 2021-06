Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, și premierul britanic, Boris Johnson, au avut prima lor întâlnire oficiala joi, în ajunul summitului G7 de la Cournouailles, potrivit AFP.„Toata lumea este absolut încântata sa va vada”, a spus Boris Johnson, întorcându-se…

- Președintele SUA, Joe Biden, a afirmat miercuri ca Statele Unite s-au „întors” în prima zi a unui turneu european în timpul caruia se va întâlni cu omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit AFP."The United States is back!", a declarat președintele…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Kremlinul a incercat miercuri sa reduca asteptarile fata de intalnirea pe care o vor avea presedintele american, Joe Biden, si omologul rus, Vladimir Putin, pe 16 iunie la Geneva, transmite dpa. Anuntand marti summitul, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a precizat ca 'liderii…

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

- Prima intalnire fața in fața dintre președintele SUA Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin va avea loc luna viitoare, la Geneva, in Elveția, a confirmat marți Casa Alba, potrivit CNN.

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin se vor intalni in Elvetia pentru primul lor summit, scrie cotidianul Tages-Anzeiger in editia de luni, citand 'surse de incredere', transmite Reuters. O misiune americana a sosit deja in avans la Geneva in acest scop, adauga…