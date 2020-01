Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a publicat joi seara un proiect de acord vizand restabilirea guvernului local in Irlanda de Nord, devenit inactiv in urma cu trei, potrivit France Presse. Adunarea locala Stormont urmeaza sa se reuneasca vineri la Belfast. Pentru a intra in vigoare, acordul trebuie sa fie aprobat de…

- Rezultatul alegerilor anticipate din Marea Britanie ofera un sprijin puternic premierului conservator Boris Johnson de a pune in practica iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana luna viitoare. Potrivit exit-poll-urilor, Conservatorii au obtinut 368 de mandate, cu 50 mai multe decat la ultimele…

- Premierul britanic Boris Johnson a asigurat vineri ca "nu a existat solutie mai buna" crizei Brexitului decât acordul de iesire din UE obtinut la Bruxelles, care urmeaza sa fie supus unui vot cu reuzultat incert în parlament

- Noul document nu mai prevede „backstop”-ul – o plasa de siguranta care mentinea Regatul Unit intr-un teritoriu vamal cu UE, refuzat de premierul britanic Boris Johnson pe motiv ca impiedica Londra sa incheie acorduri de liber-schimb cu tari terte. Acest dispozitiv avea ca scop sa impiedice reimpunerea…

- Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord a anuntat joi ca nu poate sustine acordul pentru Brexit propus de premierul britanic Boris Johnson si Uniunea Europeana, in forma actuala, transmite Reuters.

- "Pacea de la Sandra", asa poate fi definita concluzia intalnirii primarilor PNL Timis din urma cu doua zile. Atat edilii din gruparea pro-Robu, cat... The post „Pacea de la Sandra”, moment istoric in PNL Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti seara, in comuna Biharia, ca este "un moment istoric" pe santierul Autostrazii Transilvania, sectorul scurt, in lungime de 5,35 kilometri, finalizat deja pe patru kilometri pana la primul strat de asfalt. "Este un moment istoric,…