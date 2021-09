Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea unei tinere de 25 de ani, din Craiova, urmarita in baza unui mandat european emis de autoritatile italiene. Potrivit oamenilor legii, incepand din decembrie 2017, tanara ar fi comis mai multe furturi in mijloace de transport, in Italia.…

- Polonia va desfiinta camera disciplinara a Curtii Supreme în cadrul reformei mai ample a sistemului sau judiciar în lunile urmatoare, a anuntat marti, oficial, guvernul de la Varsovia, dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca mecanismul disciplinar submineaza dreptul comunitar,…

- Amazon a primit o amenda de 746 de milioane de euro in Uniunea Europeana pentru nerespectarea datelor private, cea mai mare amenda aplicata vreodata in blocul comunitar pentru incalcarea GDPR, relateaza The Wall Street Journal . Amenda, pe care Amazon a dezvaluit-o in documente financiare depuse vineri,…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi ca firmele pot interzice angajatelor musulmane sa poarte voalul islamic în anumite condiții, anunța Reuters. Hotarârea CJUE a venit dupa ce doua musulmane din Germania au reclamat ca au fost suspendate de la locul de munca…

- Cea mai inalta curte de apel in materie de contencios administrativ din Franta a hotarat ca metoda de capturare a pasarilor cantatoare cu ajutorul cleiului este ilegala. Potrivit Reuters, in august 2020, presedintele Emmanuel Macron a suspendat practica de capturare a pasarilor prin intermediul cleiului…

- Cea mai inalta curte de apel in materie de contencios administrativ din Franta a hotarat luni ca metoda de capturare a pasarilor cantatoare cu ajutorul cleiului este ilegala, informeaza Reuters. In august 2020, presedintele Emmanuel Macron a suspendat practica de capturare a pasarilor prin…

- In problema desființarii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, majoritatea judecatorilor CCR și-au dat, din nou, arama politica pe fața. Rastalmacind legea fundamentala a țarii. In 18 mai, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotarat ca Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 9/2021, care se refera la carantinare, anunta europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes. "Actiunea a fost facuta de av. Elena Radu. Mai jos aveti minuta din dosarul 3251/2/2021. Lupta pentru…