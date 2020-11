Irlanda anunţă planurile pentru ieşirea din carantină şi de Crăciun Guvernul irlandez si-a prezentat vineri, 27 noiembrie, planul care va permite irlandezilor sa iasa din cea de-a doua lor carantina la 1 decembrie si sa petreaca Craciunul cu familiile lor, in pofida celui de-al doilea val de COVID-19, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Eforturile si sacrificiile fiecaruia dintre noi au avut rezultat. Vieti au fost salvate”, a anunțat la radioteleviziunea public Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul irlandez si-a prezentat vineri planul pentru a permite irlandezilor sa iasa din cea de-a doua lor carantina la 1 decembrie si sa petreaca Craciunul cu familiile lor, in pofida celui de-al doilea val de COVID-19, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Eforturile si sacrificiile fiecaruia…

- 1 decembrie este data la care irlandezii vor ieși din cea de-a doua carantina, astfel ca aceștia iși vor putea petrece Craciunul in familiile lor, in pofida celui de-al doilea val de coronavirus, a anunțat, vineri, guvernul Irlandei, relateaza Agerpres. „Eforturile si sacrificiile fiecaruia dintre noi…

- Guvernul local din Irlanda de Nord a decis joi seara sa impuna doua saptamani de carantina suplimentare, de pe 27 noiembrie pana pe 11 decembrie, anunța agerpres . Anuntul intervine dupa o relaxare partiala in urma a cinci saptamani de restrictii decretate la mijlocul lui octombrie, unele activitati…

- Austria va intra într-o noua perioada de carantina marti, 17 noiembrie si pâna pe 6 decembrie inclusiv, a anuntat sâmbata cancelarul Sebastian Kurz. Guvernul va închide scolile, magazinele si prestarile de servicii…

- Austria va intra intr-o noua perioada de carantina marti 17 noiembrie si pana pe 6 decembrie inclusiv, a anuntat sambata cancelarul Sebastian Kurz. Guvernul va inchide scolile, magazinele si prestarile de servicii si va impune o interdictie de circulatie. "O a doua carantina…

- Guvernul britanic intenționeaza sa introduca un program de testare in masa in Liverpool. Masura a fost luat ca parte a eforturilor de a incetini raspandirea coronavirusului. Guvernul britanic vrea sa ofere teste regulate tuturor celor care locuiesc sau lucreaza in orașul de 500.000 de locuitori, transmite…

- Irlanda este prima tara din UE care instituie restrictii pentru intreaga populatie incepand din noaptea de miercuri spre joi, masuri luate in contextul pandemiei de Covid-19, a anuntat luni premierul Micheal Martin, relateaza AFP, citata de agerpres . Masurile vor ramane in vigoare timp de sase saptamani,…

- Guvernul irlandez va analiza astazi recomandare principalilor experti in sanatate publica din tara de a declara o a doua carantina nationala, pentru o perioada de patru saptamani, transmite Reuters, citata de agerpres . Echipa pentru urgente de sanatate publica a recomandat un salt la nivelul maxim,…