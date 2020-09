Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda ii va propune pe eurodeputata Mairead McGuinness si pe Andrew McDowell, care tocmai a incheiat un mandat de vicepresedinte al Bancii Europene de Investitii (BEI), pentru functia de comisar european ramasa vacanta dupa demisia de saptamana trecuta a fostului comisar pentru comert, Phil Hogan,…

- Intr-o scrisoare adresata Germaniei, care detine presedintia semestriala a Consiliului European, și Comisiei Europene eurodeputații solicita ceva anume. Mai precis, liderii grupurilor politice din Parlamentul European vor sa condiționeze alocarea fondurilor europene de respectarea statului de drept.…

- "Da, a demisionat", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al lui Hogan, care dezmintise ca ar fi incalcat cu buna-stiinta restrictiile sanitare introduse in Irlanda. Premierul Irlandei, Michael Martin, a declarat ca, prin participarea la acel eveniment, Phil Hogan "a subminat intreaga…

- Comisarul european pentru comert, Phil Hogan, a respins acuzatia ca ar fi incalcat cu buna-stiinta regulile sanitare anti-coronavirus din tara sa, oferind explicatii detaliate privind prezenta sa la o cina in tara sa de origine, Irlanda, transmit marti AFP si politico.eu. La presiunea presedintei Comisiei…

- Europarlamentarul PLUS Dragoș Tudorache a fost numit in Comisia speciala pentru inteligența artificiala, pe care o va și conduce, potrivit Politico. De asemenea, eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a fost numit membru in Comisia speciala privind ingerințele externe in toate procesele democratice din cadrul…

- Comisarul UE pentru Transporturi: Accelerarea constructiei de autostrazi depinde de autoritatile din Romania. Intotdeauna au existat surse de finantare Accelerarea constructiei de autostrazi in Romania depinde in principal de autoritatile din Romania, a declarat, joi, Adina Valean, comisar european…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a prezentat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Bruxelles, viziunea privind o mai mare unitate si solidaritate in cadrul Uniunii Europene care sa faca blocul comunitar mai puternic atunci cand va iesi din criza coronavirusului, pe care l-a numit…

- Guvernul britanic a transmis, vineri, Uniunii Europene ca nu vrea prelungirea perioadei de tranzitie post-Brexit, amplificând riscurile unui blocaj în relatiile bilaterale dupa 1 ianuarie 2021.Decizia a fost comunicata formal Comisiei Europene de Michael Gove, secretar al Cancelariei…