- Autoritatea de reglementare a confidentialitatii datelor din Irlanda a decis sa aplice o amenda record de 405 milioane de euro (402 milioane de dolari) retelei de socializare Instagram, in urma unei investigatii privind gestionarea datelor despre copii, a declarat un purtator de cuvant al institutiei,…

- Dupa ce a fost lovita serios de noul sistem de protejare a intimitatii implementat de Apple pe iPhone si iPad, unde aplicatiile nu mai pot urmari activitatea utilizatorilor fara acordul acestora, Meta pare sa fie in cautarea unor solutii alternative de monetizare. Compania americana vrea sa lanseze…

- Aplicația deținuta de compania americana Meta a fost amendata in Federația Rusa cu echivalentul a 300.000 euro, informeaza agenția rusa TASS Amenda de 18 milioane de ruble (aproximativ 300.000 de euro) a fost data pentru incalcarea prevederilor Parții 9 a Art. 13.11 din Codul infractiunilor administrative…

- Un tribunal rus i-a amendat joi, 28 iulie, pe giganții americani din domeniul tehnologiei WhatsApp, Snapchat și Tinder pentru ca au refuzat sa stocheze datele personale ale utilizatorilor ruși in interiorul țarii, relateaza agenția de presa Interfax, preluata de The Moscow Times . Compania americana…

- Comisia pentru Protectia Datelor (DPC) a emis un ordin provizoriu in 2020 pentru a bloca mecanismul pe care Meta il foloseste pentru a transfera date despre utilizatorii UE in Statele Unite, dupa ce cea mai inalta instanta europeana a considerat ca acordul care il permitea nu este valid din cauza problemelor…

- Aceasta ar fi a doua amenda in functie de cifra de afaceri care ar putea fi impusa Google in Rusia. In luna mai, executorii judecatoresti rusi au confiscat peste 7,7 miliarde de ruble (143 de milioane de dolari) de la Google, care fusese obligata sa plateasca aceasta suma la sfarsitul anului trecut,…